Bogliasco, la buona volontà non basta: Padova vince 19-6

Bogliasco. Prosegue, non senza i prevedibili scossoni del caso, il percorso di apprendistato del giovane Bogliasco di Mario Sinatra.

Nel quinto impegno del massimo torneo nazionale le biancazzurre sono state come da pronostico superate ampiamente dalle ben più quotate avversarie del Padova. Il 19-6 finale sintetizza al meglio l’andamento di una gara mai in discussione ma non evidenzia altrettanto bene i progressi e i meriti di una formazione, quella levantina, uscita ancora una volta a testa alta da una sfida proibitiva e ampiamente sbilanciata.

