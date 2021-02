Il municipio al Centro Ovest respinge il bilancio del Comune: “Per noi solo 140 mila euro”

Genova. Il municipio Centro Ovest, attraverso i voti di PD M5S LeU e PaP/PRC, respinge il bilancio comunale, “il quale, ancora una volta, riserva poco e niente ai territori di San Pier d’Arena e San Teodoro – dicono dal gruppo del Pd e del M5s in municipio – a fronte di milioni investiti su altri municipi a noi vengono realmente riservati soli 140 mila euro. Ricordiamo che l’80% delle opere in corso provengono infatti da progetti pianificati dall’amministrazione comunale precedente”.

Intanto in settimana si svolgeranno le ultime commissioni consiliari sul tema della riforma del decentramento e la delibera sui “nuovi municipi” sarà presentata in consiglio comunale per la definitiva discussione e, salvo clamorosi colpi di scena, approvazione.

