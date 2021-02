Istanza della Liguria per rinviare il passaggio in zona arancione, anche la Cia sostiene Toti

Genova. Cia Liguria sostiene l’istanza presentata dal presidente Toti al nuovo Premier Draghi per un rinvio di 24 ore dell’ordinanza che decreta l’ingresso in fascia Arancione della Liguria.

“La decisione di far partire la nuova zona Arancione il giorno di San Valentino – sottolinea Aldo Alberto, presidente di Cia Liguria – rappresenta per i nostri agriturismi, e per tutto il settore della ristorazione, un danno difficilmente sopportabile. Oltre alla perdita di tutte le prenotazioni c’è da considerare il costo di approvvigionamento che le imprese hanno sostenuto in questi giorni dopo tante settimane di chiusura.

