Liguria arancione e ristoranti chiusi, nessuna risposta dal governo all’istanza di Toti: “Temo il silenzio dissenso”

Genova. “Le abbiamo provate davvero tutte nelle ultime ore, dall’ipotesi non percorribile di un’ordinanza regionale che consentisse l’apertura, alle telefonate con il ministro Speranza per chiedere che il passaggio in fascia arancione scattasse a domenica conclusa fino all’istanza urgente che ho inviato questa mattina al nuovo presidente del consiglio Mario Draghi, ma al momento non ho ricevuto alcuna risposta”.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, durante il punto covid di questo pomeriggio, ha dichiarato, in merito alla richiesta avanzata al governo per salvare i fatturati dei ristoranti nella giornata di domani, 14 febbraio, San Valentino: “Temo che valga il meccanismo di silenzio dissenso, purtroppo, anche se ancora mi auguro che ci possa essere nei prossimi minuti una risposta di buon senso”.

