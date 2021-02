Nessun rinvio, la Liguria entra in zona arancione: il Governo respinge l’istanza di Toti

Genova. Nessun rinvio per la zona arancione in Liguria. L’ufficialità è arrivata con una comunicazione del capo di gabinetto Goffredo Zaccardi dopo l’istanza urgente del presidente Giovanni Toti che aveva chiesto di posticipare di 24 ore l’inizio delle restrizioni in modo da consentire ai ristoratori di aprire nella giornata di San Valentino. Dunque a partire dalla mezzanotte tra il 13 e il 14 febbraio scattano divieti e chiusure.

“Il richiesto differimento – ha spiegato il Governo – oltre a non essere formalmente compatibile” con l’entrata in vigore dell’ordinanza che, ai sensi del Dpcm, deve avvenire il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, “non appare coerente con il quadro epidemiologico rappresentato nell’ultimo monitoraggio” e “sarebbe in contrasto con il principio di massima cautela che deve ispirare ogni intervento a tutela della salute pubblica”.

