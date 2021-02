Proroga concessioni demaniali, nel savonese via libera solo dalla metà dei Comuni

Liguria. Oltre 100 le imprese liguri collegate in diretta al video-incontro organizzato dalla Cna per fare chiarezza sui temi dell‘estensione della durata temporale delle concessioni demaniali marittime ed i controversi rapporti con la Commissione Europea, che hanno riacceso le preoccupazioni degli imprenditori, purtroppo anche di quelli che dopo le innumerevoli difficoltà affrontate hanno ottenuto l’estensione della propria concessione fino al 2033.

n relazione alla proroga delle concessioni balneari, infatti, ogni Comune decide autonomamente e in questa mancanza di un’effettiva chiarezza normativa alcuni funzionari comunali del demanio marittimo si sono sentiti responsabili della firma della proroga e, pertanto, non l’hanno concessa: il 70% dei Comuni italiani ha esteso le concessioni al 2033 e in alcuni casi, come in Sardegna, sono intervenute le stesse Regioni con delibere che intimano ai Comuni di procedere alla stessa.

