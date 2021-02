Ripartenza dei campionati: la proposta del Comitato regionale della Lnd Liguria

Nella giornata di ieri, si è riunito il Consiglio direttivo del Comitato regionale ligure della Lega Nazionale Dilettanti per assumere, tra le altre, le decisione riguardanti la ripartenza dei campionati di Eccellenza a 11 Maschile e Femminile e di Serie C Calcio a 5 maschile e femminile.

L’indirizzo scelto, con una proposta di approvazione formulata al Consiglio Federale della FIGC competente in materia, è stato conforme a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo della LND dello scorso 5 febbraio in attesa delle indispensabili delibere del Coni in merito al riconoscimento delle categorie citate quali categorie di “interesse nazionale” e della FIGC sia al riguardo della individuazione di un protocollo sanitario specifico per la ripartenza, protocollo che ricalcherà a grandi linee quello in vigore per la Serie D, sia per le richieste di sostegno economico in favore delle Società a fronte dei maggiori oneri derivanti a loro carico per quel che riguarda l’effettuazione dei tamponi e di altre attività collegate..

