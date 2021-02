Sanremo. Dopo una prima consegna di circa una tonnellata di farina con destinazione l’Emporio Solidale di via Marsaglia, a Sanremo, sono stati oggi recapitati allo stesso indirizzo ben dodici bancali di prodotti alimentari.

Presenti al momento della consegna, Franco Lupi in rappresentanza del Conad Permare; per il Rotary Sanremo, i presidenti attuale ed eletto Maurizio Foglino e Luigi Fracas.

