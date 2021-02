Pallavolo, Carcare rialza la testa contro Normac AVB, il presidente Lorenzo: “Successo di tutta la squadra”

L’Acqua Minerale Calizzano Carcare evita il tris di sconfitte consecutive superando le genovesi della Normac AVB. Le ragazze di coach Battistelli sono riuscite a fare bottino pieno vincendo per 3 a 1. Un risultato che ha caratterizzato, in positivo e in negativo, tutte e quattro le gare del Carcare, visto che è stato il medesimo del primo hurrà stagionale, contro la Serteco, e delle due sconfitte, rimediate contro Bra e Cuneo. Un inizio di torneo che quindi sembra dimostrare un Carcare in grado di lottare contro tutti e di poter legittimamente ambire a un torneo meno sofferto di quello della scorsa stagione, al termine del quale difficilmente si sarebbe mantenuta la categoria.

Venendo alla partita di ieri, il primo set è stato perso 20 a 25, mentre gli altri tre parziali hanno arriso alle valligiane: 25-21, 25-22 e 25-18. Il tecnico Battistelli, coadiuvato dal vice Bianchi, ha schierato nel sestetto iniziale Cerrato come opposto, Raviolo e Gulisano come bande, Torresan ad agire come libero, Giordani e Briano al centro e affidando la regia al palleggio Zunino. Perso il primo set, gli accorgimenti tattici dello staff tecnico hanno portato i frutti sperati e Carcare è riuscita a far sui i seguenti tre set conducendo sempre la gara

