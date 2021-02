Perse 100 prenotazioni per San Valentino, ondata di solidarietà per una fattoria ligure

Liguria. Da un gesto clamoroso e disperato alla possibilità di continuare. Una possibilità che hanno dato le persone che questa mattina hanno fatto la coda per ritirare la merce acquistata per il pranzo di San Valentino, annullato dalla zona arancione, e regalata dai gestori dell’azienda agricola Il Ciliegio di San Desiderio. I genovesi hanno chiesto di cucinare piatti tipici e farli arrivare nelle loro case: così, da domani, i gestori prepareranno ravioli e formaggio da consegnare a domicilio.

“Una nuova svolta alla nostra attività. Ci mettiamo al lavoro per cucinare i nostri prodotti più gettonati come i ravioli e il ragù”. È felice Emidio mentre ci racconta di questa mattinata di sorpresa. Soddisfazione per tanta solidarietà. “I genovesi, al contrario di quanto si dice, sono molto generosi. Altro che tirchi”, sottolinea Davide Basso che, con il socio Emidio Dellepiane porta avanti la fattoria. È colpito dal comportamento delle numerose persone che hanno fatto la coda per prendere la merce e, in più, hanno fatto anche una generosa offerta.

