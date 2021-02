“Perso il conto delle volte che abbiamo montato il banchetto”: San Valentino amaro per i bar savonesi

Liguria. È la delusione il sentimento che (ri)emerge tra i cittadini e i commercianti savonesi per il ritorno della Liguria in zona arancione. Una rabbia che molti hanno provato a trasmettere attraverso un post sui social oppure mediante gesti che superano il concetto di valore simbolico e che sono in grado – da soli – di rappresentare la condizione di difficoltà di molte famiglie.

Sono diversi i lettori del nostro giornale che hanno deciso di scriverci per esternare la loro frustrazione in un momento così particolarmente delicato: “Sono un ragazzo di 23 anni e con questa lettera, probabilmente dettata dalla profonda frustrazione e delusione verso questo Paese, vi scrivo con la speranza di dare ancora più visibilità alla profonda ingiustizia alla quale noi operatori della ristorazione siamo stati sottoposti in questo week end di febbraio. Provo rancore e una immensa frustrazione nel vedere che il governo incurante delle conseguenze ha deciso di chiudere nuovamente i servizi ristorativi con meno di 48 ore di preavviso – scrive Ruben Misrachi a IVG.it -. Non solo un risicato preavviso, inaccettabile e insostenibile, ma anche una mancanza di rispetto per tutte quelle persone che hanno chiamato personale, effettuato manutenzione e rifornito le proprie celle frigorifere di cibo in vista di un week end considerato di alto rendimento per il settore”.

