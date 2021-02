Prima la rimonta, poi la beffa: Entella battuta 2-3 dal Frosinone

Chiavari. Pomeriggio amaro e sfortunato al Comunale: l’Entella esce sconfitta 2-3 in un match rocambolesco e dalle mille emozioni. Dopo essere andata sotto di due reti, la squadra di mister Vivarini è riuscita a riprenderla grazie ad un’autorete di Curado e ad una splendida punizione di Schenetti, ma non è bastato per portare a casa punti: il Frosinone vince grazie alle reti di Maiello, Ariaudo e Iemmello.

Ecco l’undici scelto da Vivarini in questo freddo e soleggiato pomeriggio invernale: Russo tra i pali; confermata la coppia centrale Chiosa-Pellizzer con Cleur e Costa sugli esterni; si rivedono Paolucci e Settembrini dal primo minuto e torna Koutsoupias a centrocampo dopo i fastidi muscolari delle scorse settimane; davanti i soliti tre: Schenetti, Capello e Brunori.

