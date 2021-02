Rientra Matteo Aicardi, il Settebello vince la Frecciarossa Cup

Il Settebello iridato batte ancora la Spagna per 9 a 8 e si aggiudica la Frecciarossa Cup disputata al centro federale di Ostia. Contro i vicecampioni del mondo ed europei ancora una prova convincente soprattutto in attacco dove brilla l’ex Echenique: il mancino, fuoriclasse di Rosario, cala il poker e trascina l’Italia ancora contro gli iberici, sconfitti con lo stesso punteggio dello scorso 10 gennaio nella finale per il terzo posto della World League europea. Gli azzurri, avanti anche di tre (7-4, 8-5, 9-6), subiscono nei minuti finali le reti di Sanahuja e Del Toro che però non bastano alla Spagna per l’aggancio.

Cronaca. Partenza bloccata. Più di metà tempo con due extraman falliti per parte, poi Granados trova con la soluzione individuale l’1-0 iberico alla seconda superiorità. Rovesciamento di fronte e pareggio dell’ex di lusso Echenique: il Chalo prova l’alzo e tiro e col mancino fulmina Lorria, partito titolare al posto di Dani Lopez (1-1). I ritmi si alzano e Tahull sguscia al centro eludendo col corpo la marcatura di Renzuto e segnando il 2-1. Echenique fallisce la terza chance con l’uomo in più, ma il pressing azzurro funziona e sull’ennesima controfuga Di Fulvio serve Fondelli per il nuovo pareggio (2-2). E’ il miglior momento dell’Italia che chiude in vantaggio il tempo timbrando il primo gol in più (doppia superiorità) con Di Somma che spara dal perimetro il 3-2.

