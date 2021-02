San Valentino da incubo per i ristoratori, a Laigueglia pioggia di disdette: “Preavviso ridicolo”

Laigueglia. Non è bastato il provvedimento “in extremis” del Governo a rendere ancora più amaro il San Valentino dei ristoratori di Laigueglia. No, perché oltre al danno si è aggiunta anche la beffa del meteo. Infatti, basta guardare fuori dalla finestra per rendersi conto che la festa degli innamorati è iniziata – e sta proseguendo – accompagnata da un bellissimo sole. Normalmente una manna per i commercianti di un paese a vocazione turistica come Laigueglia, ma non in zona arancione e non in questo periodo. Che ha già fatto registrare la chiusura – causa Covid – di un ristorante (mai più riaperto).

Sono tanti, in queste ore, i titolari di attività che devono fare i conti con prenotazioni disdette all’ultimo minuto, mancati incassi, prodotti acquistati senza la possibilità di essere utilizzati e, ultimo ma non ultimo, dipendenti lasciati a casa: “Pur essendo un piccolo centro Laigueglia ha delle attività che hanno cercato d tenere aperto con grosse difficoltà e un weekend come questo avrebbe dato sicuramente una boccata d’ossigeno – racconta Antonio Rapa, socio del ristorante pizzeria Pacan -. Solo oggi avevamo due cresime prenotate da parecchie settimane e abbiamo ovviamente dovuto disdire tutto. Ora ci resta tutta roba deperibile che dovremo regalare”.

