San Valentino: fattoria regala tutta la merce, i clienti chiedono piatti da asporto per aiutare i gestori

Genova. Da un gesto clamoroso e disperato alla possibilità di continuare. Una possibilità che hanno dato le persone che questa mattina hanno fatto la coda per ritirare la merce acquistata per il pranzo di San Valentino, annullato dalla zona arancione, e regalata dai gestori dell’azienda agricola Il Ciliegio di San Desiderio.

I genovesi hanno chiesto di cucinare piatti tipici e farli arrivare nelle loro case: così, da domani, i gestori prepareranno ravioli e formaggio da consegnare a domicilio.

