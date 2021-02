Alfredo Trentalange neo presidente dell’Aia

Innovativo e apprezzato è giunto il voto dell’Assemblea generale dell’Associazione italiana arbitri che ha stabilito sia Alfredo Trentalange a guidare i fischietti italiani fino al 2024. Il movimento arbitrale ha scelto lui compatto e non Nicchi (sfiduciato di fatto) per essere guidato in quella che si preannuncia come una vera e propria rivoluzione digitale e comunicativa: il piemontese ha promesso maggiori spazi di presenza degli arbitri sui media, momenti di spiegazioni del regolamento e più trasparenza nell’amministrazione.

Scelto quindi la discontinuità e con decisione, perché lo scarto con cui ha battuto il presidente uscente Nicchi è stato particolarmente ampio: 193 voti contro 125, che certificano come un quarto mandato all’aretino sia stato giudicato eccessivo dall’assemblea elettiva e in generale dal movimento arbitrale.

... » Leggi tutto