E’ partita dal levante cittadino la raccolta di generi alimentari Genova X Genova

Genova. È partita questa mattina la raccolta di generi alimentari Genova X Genova, promossa dalla parrocchia di San Pio X a Priaruggia-Sturla, con il patrocinio della Caritas Diocesana-Arcidiocesi di Genova.

“La nostra amministrazione – ha spiegato l’assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli, presente all’iniziativa in rappresentanza del sindaco Marco Bucci – sostiene con entusiasmo i progetti che possano dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, alle nuove povertà che purtroppo, anche a causa del protrarsi dell’emergenza pandemica, sono in aumento sul nostro territorio. La messa a sistema di tutti i i soggetti impegnati nel sociale, dal mondo dell’associazionismo alle parrocchie fino al mondo del sport, rappresenta un modello virtuoso di sussidiarietà orizzontale che stiamo promuovendo in progetti che riguardano i contesti sociali più complessi, come nel caso del Centro Storico, dove abbiamo aperto un bando proprio finalizzato al contrasto degli sprechi alimentari e alla raccolta di generi alimentari, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei negozianti della zona”.

