Varazze. Il Comune di Varazze ha riaperto un nuovo bando per il sostegno alle locazioni, per le persone in difficoltà, con l’erogazione di un contributo economico.

Il bando, aperto già da martedì 9 febbraio, terminerà giovedì 11 marzo. La documentazione per la partecipazione è disponibile sul sito del Comune o, in alternativa, è possibile ritirarla presso il Comune stesso.

... » Leggi tutto