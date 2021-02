Albenga, Ciangherotti (FI): “Transenne abbattute a terra da due giorni, il Comune che fa per metterle in sicurezza?”

Albenga. “Da oltre 36 ore, in via Fratelli Viziano, davanti al verduriere, campeggiano due transenne parapedonali sradicate a seguito di un incidente stradale avvenuto domenica sera”. La segnalazione arriva dal capogruppo di minoranza di Forza Italia ad Albenga Eraldo Ciangherotti.

Ciangherotti lamenta il fatto che, nonostante siano passate molte ore, l’amministrazione comunale del sindaco Riccardo Tomatis non abbia ancora provveduto a far rimuovere i pezzi di arredo urbano nonostante “alcuni suoi componenti passino di lì ogni giorno per rientrare a casa dal palazzo civico” e non si sia neppure preoccupata “di mettere almeno in sicurezza l’area dove transitano i pedoni”.

