Il “volto” bello di Imperia nei ritratti di Settimio Benedusi, l’artista si racconta

Imperia. «I ritratti? Una cosa antica e nel contempo rivoluzionaria. Nessuno va più va dal fotografo per farsi fare un ritratto, nessuno stampa più le proprie fotografie. Per centinaia di anni le élite del mondo, i nobili, il clero quelli che potevano permetterselo andavano da un pittore per farsi ritrarre. E non era semplicemente un ritratto, la ma la certificazione di una identità». Con queste parole il noto fotografo imperiese Settimio Benedusi, ospite nei nostri studi, parla dell’operazione “Ricordi? Ritratti fotografici” appena conclusa nella sua bottega di Porto Maurizio, al Parasio, la città alta che lo accolto in questi mesi di lockdown e distanziamento, lontano da Milano luogo di elezione della sua attività.

