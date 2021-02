La protesta dei ristoratori arriva a Savona, i promotori: “Chi ha subito danni ingenti si unisca a noi”

Savona. Dopo Genova, anche Savona si prepara a vivere una manifestazione di protesta da parte dei ristoratori penalizzati dalla nuova zona arancione. Da ieri, infatti, circola sui social un volantino che lascia presagire l’organizzazione di un’iniziativa nata probabilmente sulla scia di quella genovese.

“Il mondo di pubblici esercizi è ad oggi in ginocchio, servono risposte ed aiuti concreti – si legge nel documento pubblicato sui social -. Da un anno ormai sono state disattesi i sostegni economici, le regole di contenimento del contagio, una giustificata programmazione delle chiusure e tutte le varie rassicurazioni date da amministrazioni nazionali e locali lasciandoci così di fatto in totale abbandono ad affrontare le oggettive difficoltà di gestione delle nostre attività. Il settore della ristorazione, somministrazione e tutto l’indotto, ma non solo, è stato travolto dalla totale o parziale chiusura delle attività con ingenti danni economici”.

