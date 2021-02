Punteruolo rosso, la proposta dei Verdi: “Limitare i danni con un antagonista naturale”

Provincia. “La crisi dovuta alla comparsa del ‘punteruolo rosso’ non è conclusa e dopo gli attacchi alla varietà ‘canariensis’ si registrano preoccupanti infestazioni sugli altri palmizi risparmiati fino ad oggi. Gli agronomi sono ben consapevoli del problema: se la palma delle Canarie, succosa e ricca di liquidi quindi molto gradita al parassita, tende a scomparire dall’ambiente, il parassita ancora presente sulle piante malate rivolge la sua attenzione ad altre varietà trascurate in un primo tempo, anche a distanza di kilometri. Nei mesi scorsi, oltre alla ‘Phoenix dactylifera’ si sono registrate pericolose infestazioni sulle palme ‘Washingtonia’, ritenute molto resistenti, spesso utilizzate per nuove piantumazioni ma che dovranno, d’ora in avanti, essere tenute sotto controllo”.

E’ questo l’allarme lanciato dai Verdi della provincia di Savona. Infatti, “Tutta la Liguria – sottolineano – mostra le ferite lasciate dall’attacco del micidiale parassita. Viali e giardini non hanno più l’aspetto di pochi anni fa quando la ‘Palma delle Canarie’ caratterizzava il paesaggio di tutti i centri costieri. In provincia di Savona i ‘viali a mare’ hanno visto profonde trasformazioni dovute agli abbattimenti dei bellissimi alberi. Interventi che hanno richiesto notevoli impegni finanziari tra taglio, rimozione, smaltimento e ripiantumazioni con nuove specie vegetali”.

