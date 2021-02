The Ice Challenge, un incidente in autostrada ferma Francesco Aragno

Savona. Un fine settimana all’insegna della sfortuna, quello scorso, per la New Racing for Genova, impegnata a Pragelato nell’ultima tappa di The Ice Challenge, il Campionato Italiano di Velocità su Ghiaccio, con i gemelli savonesi Francesco e Egidio Aragno e al Rally del Carnevale con Mattia Canepa e Giorgia Lecca.

Francesco Aragno, infatti, mentre si stava recando a Pragelato per la disputa della gara, è rimasto coinvolto, con la sua famiglia, nel mega incidente che, nella mattinata di sabato, ha interessato l’autostrada A32. Il gemello Egidio, che era già a Pragelato per partecipare alla prova dei kart-cross, non appena saputo dell’accaduto, si è recato prontamente a soccorrere il fratello.

