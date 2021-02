Sanremo. Una vittoria e una sconfitta per la Nuova Lega Pallavolo Sanremo. Buon esordio per il gruppo under 15 maschile: Impresa Edile AMG. Netta vittoria per 3 a 0 nel derby contro la Riviera Mazzucchelli. I ragazzini di Michele Minaglia scendono in campo rimaneggiati per l’assenza del capitano Cristian (Biggi) Farisano, ma impongono da subito il loro gioco facendosi valere soprattutto al servizio e in attacco. Questi i parziali: 25-14; 25-18; 25-15.

... » Leggi tutto