Vaccino Covid, buona la prima in Liguria: “30mila prenotazioni e nessuna lamentela”

Genova. “Non abbiamo ricevuto alcuna lamentela, solo complimenti“. Il presidente Giovanni Toti sorride da Roma al termine della prima giornata dedicata alle prenotazioni del vaccino anti Covid in Liguria. E in effetti, a giudicare anche dalle opinioni raccolte tra i nostri lettori e sui social, il meccanismo sembra aver funzionato a dovere.

Sono oltre 30mila alle otto della sera le persone che sono riuscite senza particolari disagi a prenotare una dose per sé o per un proprio amico o parente avente diritto. A dire il vero questo primo scaglione, nell’ambito di una sorta di “partenza intelligente”, era riservato agli ultra-novantenni. Ma poi, visto che il sistema reggeva senza problemi, “abbiamo deciso che sarebbe stato disumano far rifare tutta la trafila – ha spiegato Enrico Castanini, direttore di Liguria Digitale – e così abbiamo aperto a tutti gli over 80”.

... » Leggi tutto