Alassio, il progetto “Sulla Strada Giusta” diventa un video per le scuole

Alassio. Diventa un video “Sulla strada giusta”, il grande evento formativo per le scuole lanciato dal Comune e dalla polizia locale di Alassio e ormai giunto alla sesta edizione.

Francesco Parrella, comandante della polizia municipale di Alassio, aveva annunciato durante le celebrazioni in onore di San Sebastiano, patrono della polizia municipale, il grande impegno profuso perchè, nonostante gli impedimenti imposti dalla normativa anticontagio, l’evento, fiore all’occhiello della polizia municipale alassina, avesse comunque seguito: “Possiamo con orgoglio confermare che nemmeno l’emergenza sanitaria in corso ha impedito che potesse svolgersi, seppur non nella consueta modalità, ‘Sulla Strada Giusta’. E’ stato infatti creato un video per le scuole dell’infanzia e primarie ed uno per le scuole secondarie di primo e secondo grado con numerosi interventi da parte di tutte le forze di polizia operanti sul territorio e da parte di illustri ospiti, con messaggi di assoluta qualità e su tematiche di stringente attualità”.

