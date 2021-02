Autostrade, 4 km di coda tra Arenzano e allacciamento A10/A26 e tra Ovada e Masone

Genova. Consueto traffico mattutino sulle autostrade attorno a Genova. Rallentamenti e code dovute anche a lavori e chiusure programmati, a partire dalla chiusura dell’allacciamento A7/A12 Genova-Sestri Levante, in direzione di Milano (primo ingresso utile a Bolzaneto) e in direzione Genova (per Sestri Levante uscire e rientrare a Genova Ovest).

Sulla A7 in direzione Genova coda di 2 km tra Busalla e Genova Bolzaneto.

