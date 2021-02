Autostrade, Genova si salva dal collasso totale: “Ma i ritardi sono gravissimi, ora basta cantieri in A26”

Genova. Poteva andare peggio? “Diciamo che la zona arancione riduce molto il traffico. Il grande sforzo della polizia stradale e quello del Comune per eliminare ogni ostacolo sulla viabilità in Valpolcevera hanno attenuato il danno, ma ci sono comunque gravissimi ritardi”. Alla terza mattinata di maxi-cantiere in A7 è Giuseppe Tagnochetti a tracciare un bilancio per l’autotrasporto.

Code praticamente ovunque, come previsto, ma non il collasso totale che si era verificato nei mesi estivi e che si temeva potesse ripetersi a causa dell’interruzione tra Genova Ovest e Genova Bolzaneto per la chiusura della galleria Monte Galletto programmata fino al 31 marzo.

