Cantieri Aspi e ingorghi in città, Bucci ai genovesi: “Usate gli autobus, sono sicuri”

Genova. “Il trasporto pubblico è sicuro, da mesi non superiamo il 50% della capienza stabilita da dpcm se non su rare corse, quindi io esorto tutti i genovesi a utilizzare autobus e metropolitana per i loro spostamenti – ha detto Bucci – così potremmo limitare il traffico che in questi giorni è davvero molto intenso sia sulle direttrici est ovest sia sulla Valpolcevera”.

Così il sindaco di Genova Marco Bucci ha lanciato il suo appello ai genovesi affinché si spostino ancora di più con autobus e metropolitana e in generale con il trasporto pubblico per contribuire a migliorare il traffico in città, messo a dura prova dai nuovi cantieri sul nodo autostradale genovese.

... » Leggi tutto