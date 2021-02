Confragricoltura, Cia, Confcooperative e Legacoop ai prefetti della Liguria: «Tempi adeguati per zone a rischio Covid»

Genova. Cresce la protesta delle imprese per la tempistica della classificazione delle Zone per rischio Covid. Confragricoltura, Cia, Confcooperative, Legacoop scrivono tutte insieme ai quattro Prefetti della Liguria per proporre una soluzione: «se il giorno della comunicazione del cambio “zona” continua ad essere il venerdì, le restrizioni o le migliori condizione decorrano dal lunedì successivo».

