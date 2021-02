Covid, Confcommercio Savona: “Nostri uffici a disposizione degli imprenditori in difficoltà”

Savona. Il consiglio direttivo di Confcommercio Savona, riunito ieri sera in modalità a distanza, ha valutato i dati estremamente negativi che riguardano l’economia provinciale relativamente al settore del commercio, turismo e servizi.

“Le categorie che hanno avuto e continuano ad avere ingenti perdite sono quelle dei ristoratori, albergatori, baristi e quelli in genere legati al turismo. L’elenco non si esaurisce perché il commercio, con gli operatori su aree pubbliche e i negozi al dettaglio, in particolare del settore moda, non hanno beneficiato neppure del periodo dei saldi – si legge in una nota -. Senza dimenticare tutte le attività di intrattenimento o legate allo sport e al tempo libero. A fronte di un’analisi così cupa del mondo del lavoro che al momento non vede tempi certi per il superamento, tutti i consiglieri hanno ribadito la necessità del ruolo di Confcommercio a sostegno degli associati”.

... » Leggi tutto