Il viaggio di Orfeo

“Io cercavo, piangendo, non più lei ma me stesso. Un destino, se vuoi. Mi ascoltavo. […] Ho cercato me stesso. Non si cerca che questo. […] Visto dal lato della vita tutto è bello. Ma credi a chi è stato tra i morti … non vale la pena. […] È necessario che ciascuno scenda una volta nel suo inferno.” Si tratta di un passo liberamente estrapolato da “L’inconsolabile” di Cesare Pavese contenuto nella raccolta del 1947 dal titolo Dialoghi con Leucò. In esso Pavese trasforma il protagonista, il mitico cantore Orfeo che nel passo sta parlando con Bacca, da disperato amante alla ricerca della perduta Euridice in un tragico cercatore di se stesso. Interessante e gravida prospettiva che suggerisce “itinerari alternativi” propri di “un pensiero altro” sull’eterna simbiosi osmotica tra uomo ed arte che presuppone una gemellarità archetipica tra i due elementi che si scambiano il ruolo di soggetto ed oggetto. Per non parlare del momento in cui il fruitore rigenera e ricrea il prodotto artistico attraverso un nuovo atto d’amore verso l’opera che esiste in sé ma che vive solo nell’eterno rinascere e rinnovarsi grazie al divino che è in ogni essere umano.

Ma torniamo ad Orfeo: il primo artista, così potremmo definirlo, pare sia più antico di Omero, come afferma Mircea Eliade, si dice originario della città di Lebetra nota per la presenza di sciamani capaci di generare un tramite fra il mondo dei vivi e quello dei morti e, fra le altre misteriose capacità, va sottolineata quella di produrre, tramite la musica, uno stato di trance negli ascoltatori. Maestro fra tanti maestri, Orfeo con il suo canto “ammansiva le fiere e animava le cose inanimate”. Quanto cara a Nietzsche la sua arte che fondeva l’ordine musicale apollineo e l’a-razionale e dionisiaco effetto dello stesso sulla natura della quale, mi sembra evidente, aveva colto e cantava la morte e la resurrezione ciclica, quell’eterno ritorno che annichilisce il tempo e che tanta parte riveste nel mito, oltre che nei misteri orfici in quelli eleusini fino al suo meraviglioso manifestarsi nella morte e rinascita dionisiaca. Miti successivi celebrano la potenza melica di Orfeo nel corso della spedizione degli Argonauti ma il mito che lo riguarda più intimamente e lo rivela nella sua essenza è sicuramente quello del suo viaggio nel mondo dei morti per riportare alla luce la moglie Euridice che ci è noto, oltre che per antiche testimonianze, attraverso le Georgiche di Virgilio e le Metamorfosi di Ovidio. Le diverse versioni del mito concordano su alcuni aspetti che proviamo a leggere in un’ottica anche pavesiana ma, spero, “altra”.

