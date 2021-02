Linea ferroviaria del Campasso: 8 edifici e un ponte da demolire. Passeranno 24 treni notturni

Genova. Un cantiere lungo almeno tre anni, che sostituirà letteralmente la sede ferroviaria attuale per consentire di collegare il porto di Genova alla linea del Terzo Valico, attraversando le case di Sampierdanena e Rivarolo. Questo il dettaglio del progetto definitivo per la costruzione del collegamento ferroviario dell’alta capacità tra il bivio di Fegino e calata Bettolo, attraverso il parco del Campasso, depositato da Cociv in queste ore, in attesa della valutazione di impatto ambientale da parte di Regione Liguria.

Un progetto che punta a costruire quel famoso ultimo miglio per arrivare a “prendere” i container del porto di cui il Terzo Valico dei Giovi, nonostante i suoi 6,7 miliardi di costo, è di fatto ad oggi sguarnito. Ma se si costruirà sul costruito, l’impatto dell’opera non sarà indifferente, sia in termini di cantieri che in termini di messa in esercizio.

