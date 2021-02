Luminosa Bogliolo, primato personale sui 60 ostacoli: 8 secondi netti

Alassio. Passo in avanti per Luminosa Bogliolo che firma il primato personale correndo i 60 ostacoli in 8″00, due centesimi in meno rispetto all’8″02 della scorsa stagione. Un risultato ottenuto a Torun, nella tappa polacca del World Indoor Tour.

La 25enne alassina chiude al quarto posto, dietro la statunitense Christina Clemons che timbra la migliore prestazione mondiale dell’anno in 7″81 e il duo di polacche Karolina Koleczek (7″98) e Pia Skrzyszowska, stesso 8″00 ma migliore dell’azzurra per due millesimi al fotofinish.

