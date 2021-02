Meteo Liguria: cielo grigio e possibili rovesci fino a venerdì

Liguria. Blandi flussi umidi meridionali continuano ad interessare la nostra regione anche nei prossimi giorni. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 17 febbraio 2021

Cielo e Fenomeni: nuvolosità diffusa sul centro-levante già dal mattino, con possibili pioviggini. A ponente tendenzialmente asciutto, con qualche schiarita sull’Imperiese. Nel corso del pomeriggio situazione pressochè invariata con cieli grigi quasi ovunque e con possibili ancora dei locali sgocciolii.

Venti: deboli o al più moderati dai quadranti meridionali.

Mari: mosso con moto ondoso in graduale calo.

Temperature: stazionarie o in leggero aumento le minime.

Costa: min +5/9°C, max +10/14°C

Interno: min 0/+4, max +5/+9°C

