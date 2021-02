Tolto l’incarico di vice sindaco a Lettieri, la Lega di Loano: “Forse il suo attivismo e successo personale davano fastidio”

Loano. La sezione loanese della Lega apprende “con stupore” la decisione del sindaco Luigi Pignocca di revocare il mandato da vice sindaco di Luca Lettieri.

Il responsabile della sezione Demis Aghittino afferma: “Abbiamo riletto più volte le motivazioni addotte dal primo cittadino, ma francamente facciamo fatica a decifrare nelle sue parole una motivazione di senso logico. La ragione per un gesto così divisivo, a tre mesi dalle elezioni, è forse quella di creare un casus belli con il partito a cui appartiene Luca Lettieri? Ricordiamo con orgoglio l’ottimo risultato alle ultime elezioni regionali che fa il paio con il risultato provinciale della Lega primo partito a Loano come in provincia”.

