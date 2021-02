A Ventimiglia incidenza Covid doppia rispetto a resto Liguria. Toti interpella ministro degli Esteri Di Maio

Ventimiglia. Continua ad essere preoccupante la situazione pandemica nel Ponente ligure. Lo ha reso noto in serata, nel consueto punto stampa di aggiornamento sull’incidenza del Covid-19 in Liguria, il presidente Giovanni Toti. Il governatore oggi ha parlato anche con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio proprio in merito alla questione della vicinanza con la Francia, e in particolare con la Costa Azzurra e il Principato di Monaco in cui la circolazione del virus resta ai livelli di allerta massima.

... » Leggi tutto