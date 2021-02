Anagrafe antifascista e anticomunista, un’istanza al prefetto per valutare la legittimità

Genova. Sesto piano di palazzo Tursi. Ufficio del sindaco. Giovanni Ferretti, Rifondazione Comunista, esce sbattendo la porta. Dopo di lui, abbandonano la riunione anche il consigliere regionale Gianni Pastorino e il referente dell’Usb Maurizio Rimassa. “Mi ha detto che non rispetto la Costituzione, che me ne lavo le mani – sbotta il sindaco Marco Bucci – e l’ho invitato a uscire, una cosa del genere non è accettabile non tanto in offesa al mio nome ma al ruolo stesso del sindaco”.

Questa è la parte più movimentata dell’incontro, per il resto piuttosto smooth – direbbe lui – fra il sindaco di Genova e una delegazione degli organizzatori del presidio in via Garibaldi per chiedere al consiglio comunale di ritirare l’ordine del giorno che – proponendo l’istituzione di un’anagrafe antifascista ma anche anticomunista – di fatto accomuna le storie dei due partiti. Al presidio, organizzato dall’associazione Giuristi Democratici, presenti circa 200 persone, tutte con mascherina.

