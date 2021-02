Coldiretti Imperia: «Ridurre lo spreco d’acqua per tutelare il territorio e sostenere le imprese agricole»

Imperia. «Ogni volta che piove o che il clima è siccitoso, si deve fare i conti con un terreno reso più fragile negli anni a causa dei cambiamenti climatici in atto, l’abbandono delle aree interne e la cementificazione della costa: per il territorio imperiese, serve un progetto strategico che tenga conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, e degli sprechi che, attualmente, sono presenti in termini di risorse idriche.

