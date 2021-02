Covid e variante inglese, l’ordine dei medici: “Chiudere subito scuole medie e superiori”

Genova. Chiudere subito le scuole medie e superiori tornando alla didattica a distanza integrale per il 100% degli studenti. È la proposta di Alessandro Bonsignore, presidente dell’ordine dei medici di Genova, nel solco dei timori di diversi colleghi italiani che predicano la sospensione delle lezioni per arginare le varianti del coronavirus.

“Sembra che la variante inglese abbia una capacità di diffusione molto elevata – ricorda Bonsignore – anche se non sappiamo ancora se è in grado di aumentare la gravità della patologia. Ma l’alto tasso di contagiosità suggerisce l’opportunità di evitare momenti di aggregazione tra i giovani e mantenere la didattica a distanza per gli studenti delle scuole medie e superiori”.

