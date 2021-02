Covid, esauriti i posti disponibili per le vaccinazioni degli over 80: Toti convoca i direttori sanitari

Liguria. Ieri hanno preso il via le prenotazioni per il vaccino anti Covid per gli over 80 e in serata le prime segnalazioni: chi provava a fare richiesta poteva sperare di ottenere un appuntamento a giugno. Questa mattina, invece, un’altra sorpresa: gli slot disponibili, infatti, sembrano essere concretamente esauriti. La problematica è emersa per i cittadini che hanno scelto le farmacie abilitate come canale di prenotazione (attivo da questa mattina) alternativo al sito o al numero verde.

Il motivo? Di fatto Alisa e Liguria Digitale programmano le vaccinazioni facendo conto sulle dosi a disposizione (calcolando che servono anche quelle per il richiamo), e matematicamente queste dosi, al momento, non sono sufficienti a soddisfare tutte le richieste. Inoltre se ieri era sembrato che il problema riguardasse solo alcuni punti-vaccino, come ad esempio l’ospedale Evangelico di Voltri, oggi la questione investe tutta la Liguria.

