Covid, Nursing Up: «Il rilancio del piano vaccini proposto dal premier Draghi è una concreta strategia organizzativa»

Genova. «Apprezziamo e sosteniamo a pieno la posizione del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che nella giornata di oggi, in Senato, si è reso protagonista di un intervento, in merito al rinnovamento del piano vaccini, che palesa, finalmente è il caso di dirlo, una strategia organizzativa degna di tal nome. Ci piace il modello tedesco di scegliere numerosi e grandi Hub come i palazzetti, così come ha fatto la Germania a fine novembre. Numeri alla mano, conteggi glaciali e impietosi, come da nostre ripetute indagini sindacali, occorrono oltre 370mila vaccinazioni al giorno per immunizzare gli italiani nel minor tempo possibile. Oggi stesso abbiamo inviato una lettera ufficiale a Draghi ribadendo la nostra piena disponibilità. Gli infermieri italiani ci sono e ci saranno sempre.

... » Leggi tutto