Sanremo. Una ragazza di 19 anni si è tolta la vita, impiccandosi a un albero della campagna di famiglia, in un Comune costiero tra Taggia e Imperia. A trovare la giovane è stato il padre che ha allertato i soccorsi: per la giovane, però, non c’è stato nulla da fare se non dichiararne il decesso.

