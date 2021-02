Il momento di difficoltà del ponentino mister Riolfo

Ha il Dna del vincente come ben sappiamo e pertanto possiamo immaginarci cosa stia provando dopo il quarto ko di fila per la Pistoiese, che perdendo per due a zero il derby casalingo contro la Carrarese continua a stazionare in zona playout.

Una sconfitta pesante, fotocopia delle precedenti: “La reazione non è mancata, c’è il rammarico di aver fatto una gran partita nel primo tempo al cospetto di una squadra molto importante e non aver fatto male alla Carrarese – ha spiegato nel dopo gara in sala stampa mister Giancarlo Riolfo -, Nella ripresa c’è stato l’episodio sbagliato della traversa, poi ci sono iniziate a mancare le forze e loro hanno trovano il gol che vorrei rivedere perché c’è stata una deviazione, allora abbiamo cercato di rimanere in partita con le forze che ci restavano. A quelli che hanno giocato ho poco da dire, hanno dato tutto quello che avevano, cercando di costruire la partita e soffrire il meno possibile. In questo momento siamo questi e dobbiamo cercare di dare 110 per migliorare i risultati. Se guardo le prestazioni della squadra faccio fatica a chiedere di più».

