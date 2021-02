Sampdoria in udienza da Papa Francesco

Genova. Grande onore per la Sampdoria, l’essere ricevuta in udienza da Papa Francesco, prima della partita di sabato (ore 15), all’Olimpico di Roma, contro la Lazio, una delle migliori squadre italiane (anche se, ad oggi, solo settima in classifica), come testimonia la sua presenza in UEFA Champions League, nella cui competizione, martedì prossimo affronterà il Bayern Monaco, negli ottavi di finale.

Ecco, proprio questa successiva sfida con i tedeschi, potrebbe rappresentare per la Sampdoria un piccolo vantaggio, qualora Simone Inzaghi dovesse optare per un accentuato turn overdel suoi uomini migliori, ma è più probabile che le assenze bianco celesti siano invece imputabili solo a squalifiche (Manuel Lazzari e l’olandese Wesley Hoedt) ed indisponibilità fisiche (Ștefan Radu e Luis Felipe).

