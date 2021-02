Alassio, Premio “Un autore per l’Europa”: 27esima edizione nel segno dell’innovazione

Alassio. E’ giunto alla ventisettesima edizione il Premio Alassio Centolibri “Un autore per l’Europa”, è arrivato alla terza il Festival della Cultura e alla quindicesima del Premio Alassio per l’Informazione Culturale. Tante novità nel segno dell’innovazione per quest’anno.

“In queste settimane l’amministrazione comunale, con tutto lo staff organizzativo, giuria, biblioteca, collaboratori esterni – spiega Paola Cassarino, consigliere incaricata alla cultura del Comune di Alassio – si è messo in moto per mettere a punto un calendario di iniziative, un percorso di avvicinamento al premio vero e proprio, che sarà denso di appuntamenti in presenza e in remoto che, confidiamo, saranno compatibili con le normative vigenti in tema di contenimento dell’emergenza sanitaria tuttora in corso”.

... » Leggi tutto