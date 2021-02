Alassio, un fine settimana con il campionato zonale dei Laser

Alassio. “Ci aspettiamo tra le cinquanta e le sessanta imbarcazioni: un vero spettacolo sportivo”. Flavio Pogliano, responsabile del gruppo agonistico del Cnam Alassio, non nasconde l’emozione del prossimo appuntamento in calendario al porto Luca Ferrari di Alassio.

Il 20 e il 21 febbraio il Cnam Alassio ospiterà infatti il campionato zonale della classe Laser. “Sarà un evento partecipato – spiega meglio Pogliano – in quanto la settimana successiva, quando noi avremo il Meeting Internazionale della Gioventù, con gli Optimist, i Laser saranno impegnati per l’Italia Cup. Per molti quindi l’appuntamento alassino è preparatorio al campionato nazionale della classe”.

