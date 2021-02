Covid, Toti boccia l’idea di restrizioni nazionali contro le varianti: “L’allarmismo non aiuta nessuno”

Liguria. Restrizioni generalizzate sul territorio nazionale per arginare le varianti. Lo ha chiesto l’emiliano Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, ma Giovanni Toti non è d’accordo e chiude le porte a questa possibilità: “Sono favorevole a un sistema che ci consenta maggiore duttilità – spiega – Di sicuro oggi non vedo in Liguria, a eccezione del distretto di Ventimiglia, una situazione tale da inasprire ulteriormente le chiusure”.

E poi contrattacca: “Ritengo che un approccio allarmistico non aiuti nessuno, né il lavoro che dovrà fare il nuovo governo né le categorie né il sistema ospedaliero che è giusto abbia tutto l’aiuto di cui ha bisogno sulla base delle necessità reali”.

