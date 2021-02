Gabriele Gravina punta al doppio mandato in FIGC

Che Gravina punti al bis in FIGC non è certo una sorpresa (dovrà vedersela con Cosimo Sibilia presidente della Lnd) ma che la bomba Superlega sia pronta ad esplodere è altrettanto sicuro. Gravina, in carica dal 2018, sfiderà come detto Sibilia, fra l’altro deputato di Forza Italia. Sullo sfondo però c’è la bomba Superlega. Un progetto attorno al quale strizza l’occhio in particolare Andrea Agnelli, presidente della Juve e dell’ECA.

“La privatizzazione delle competizioni”: ecco la parola chiave che spaventa Gravina e i presidenti delle altre leghe europee. Se rieletto, Gravina è pronto a modificare lo Statuto federale con delle riforme (la prima quella dei campionati, che di fatto con la possibile introduzione dei playoff, senza ridurre il numero di squadre). E poi si sta pensando anche a una modifica del format della Coppa Italia (che vale 35 milioni di diritti tv alla Lega) riducendo numero e giorni delle gare. Tutto per provare ad evitare la Superlega.

