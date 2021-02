Moneglia, costruisce baracca da caccia abusiva in area protetta: 2mila euro di multa

Genova. I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sestri Levante, su segnalazione delle Guardie Giurate Particolari della Lipu di Genova, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il proprietario di una baracca realizzata nei pressi di una serie di appostamenti fissi per la caccia al colombaccio in Comune di Moneglia.

La struttura, seppure costruita con materiali amovibili, visto che permaneva da tempo, stabilmente sul luogo, ben oltre al periodo venatorio, costituisce un abuso edilizio paesaggistico, in quanto non può essere realizzata e conservata in assenza dei previsti titoli autorizzativi.

